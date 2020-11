DUBÉ, Nicole



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 11 octobre 2020, à l'âge de 74 ans et 1 mois, est décédée madame Nicole Dubé, fille de feu madame Gemma Robichaud et de feu monsieur Jean-Paul Dubé. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles en toute intimité. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Dany Lessard (Dany Néron, sa fille Valérie), Carine Fournier (Yves Larente, son fils Tommy), Julie Fournier (Simon Ethier, leurs enfants Juliette et Olivier), Benoît Fournier (Karine Bernier, leurs enfants Maxime et Marie-Laurence). Elle était la sœur de: Jean-Louis (Lise Deschenes), Lauréanne, Jocelyne, feu Louisette, Claudette (William Desrosiers), feu Magella, Raymond-Marie (Carmen Jean), William (Michelle Paré). Elle laisse également dans le deuil le père de ses enfants Vincent Fournier ainsi que ses neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Merci pour les bons soins apportés à notre mère à l'équipe de soins en hématologie de l'Hôpital de l'Enfant- Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (pour le myélome multiple), téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.