RAIL, Anne



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 20 octobre 2020, à l'âge de 78 ans, entourée de ses enfants est décédée madame Anne Rail, fille de feu madame Alice Burgess et de feu monsieur Michel Rail. Elle demeurait à Québec, anciennement de Sept-Îles.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Claude Bouchard (Catherine Ancel), Marc-André Bouchard, Isabelle Bouchard (David Paré) et leur père André Bouchard; ses petits-enfants qu'elle chérissait tant: Odile et Julien Bouchard, Amélia et Francis Bouchard (leur mère Natalie Béland), Gabriel et Rose-Marie Paré; sa sœur Marie (Clermont Tremblay), son frère Omer (Chantal Jomphe), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, et ami(e)s. Elle est allée rejoindre outre ses parents et ses sœurs: Laurette (Sandy Bijould), Hedwige, Béatrice (Dan Maloney), Françoise (Yvon Loiselle), son frère Philippe (Jacqueline Dubé). La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule dimanche 15 novembre 2020, de 13 h 30 à 16 h 30. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Longue-Pointe-de-Mingan à une date ultérieure. Toute notre gratitude et notre reconnaissance à l'endroit du personnel de l'unité des soins palliatifs pour les soins très affectueux dispensés à notre mère et qui nous a chaleureusement accompagnés dans ses derniers moments. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec Téléphone : 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca