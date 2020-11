LETELLIER, Jacques



À l'hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 novembre 2020, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Jacques Letellier, époux de dame Claudette Therrien, fils de feu dame Alexandrine Tremblay et de feu monsieur Oliva Letellier. Il demeurait à Saint-Nérée de Bellechasse. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 8h30 à 10h30 etLes cendres seront déposées au cimetière de Saint-Émile, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc.Il est allé rejoindre sa fille Mélanie, ainsi que ses frères et sœurs décédés. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Claudette, ses enfants: Eric (Sophie Thibeault), Mélissa; ses petits-enfants: Noémie (Frédéric Roy), Derek, Joanie, Cendrine, Jérémy; son frère Conrad; sa sœur Lisette (Raynald Daigle); ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Letellier: Huguette Pleau, Micheline Verreault, Carol Trépanier; ses belles-sœurs de la famille Therrien: Madeleine Lessard et Suzanne Verreault; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un sincère remerciement au pompier de St-Nérée, tout particulièrement à Vincent Labrecque, et au personnel de l'urgence de l'Hôtel-Dieu de Lévis, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Québec, 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec) G2J 1B8, tél. : (418) 682-6387, téléc. : (418) 682-8214, site Internet : www.fmcoeur.qc.ca.