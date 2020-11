GENDRON, Robert



À l'Hôpital de L'Enfant-Jésus de Québec, le 23 octobre 2020, à l'âge de 90 ans, entouré de l'amour des siens est décédé M. Robert Gendron, époux de feu Thérèse Côté. Fils de feu Roméo Gendron et de feu Alice L'Heureux, il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Alice (Paul Simard), feu Roméo (Feu Thelma Baker), feu Henri (Sandra Gatz), feu Gaston (Marcelle Fortier), Rolande (feu Adrien Lefebvre) et Suzanne-Diane (feu Bernard Rondeau); ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Côté: Jeanine (feu Paul Careau), feu Gérard, feu Jean-Yves, feu Ghislaine et feu Claude (feu Jeanine Cayouette). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et des ami(e)s. La famille recevra les condoléances auMembre du Réseau Dignitéle samedi 14 novembre 2020 de 10h à 11h.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel soignant du Manoir de L'Atrium pour les bons soins et leur grande humanité à l'égard de M. Gendron. Pour rendre hommage à M. Gendron, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com