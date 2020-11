TURGEON, Claude



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 28 octobre 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Claude Turgeon, époux de feu madame Micheline Picard, fils de feu madame Rita Bergevin et de feu monsieur Edgar Turgeon. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil sa compagne Georgette Côté; ses enfants: Daniel (Nadia Beaupré), Benoit (Marie Lavoie); ses petits-enfants: Laurianne, Samuel, Coralie, Léa; son frère feu Michel (feu Pauline Sirois); son cousin Gilles (France Dansereau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Picard: Lise (Euclide Pettigrew), Lucille (Maurice Rix), feu Monique (Clément Laroche), Suzanne (Fernand Bégin); sa belle-fille Isabelle Pouliot (Michel Labbé), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.où la famille recevra les condoléances au sous-sol de l'église une heure avant la cérémonie soit à compter de 9 h 30. L'inhumation des cendres se fera par la suite au cimetière St-Pierre de l'Île d'Orléans. Un merci tout particulier aux membres du personnel des soins palliatifs du Centre d'hébergement Charlesbourg pour leur dévouement et leurs soins attentionnés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Ainés et l'Innovation Sociale (FAIS), aux soins de l'unité des soins palliatifs du Centre d'hébergement Charlesbourg, 1, avenue Sacré-Cœur, bureau 108 Est, Québec, Québec G1N 2W1 Tél : (418) 691-0766 Site web : www.fondationfais.org