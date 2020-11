FOURNIER, André



À l'Hôpital de Montmagny, le 8 novembre 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur André (l'Dé) Fournier époux de madame Jeanne-Mance Poitras, demeurant à Montmagny, autrefois à Cap-Saint-Ignace. Il était le fils de feu dame Louisianne Blanchet et de feu monsieur Paul Fournier. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Julie (Daniel Guimond) et Maryse (Dany Lapierre); ses petits-enfants : Marianne (Maxime Lalancette), Victor, William et leur père Luc Perron. Il était le frère et le beau-frère de : Gertrude (feu Emery Gamache), feu Martin (Nicole Pelletier), feu Pierrette (feu Yvon Fortin), Colette (André Fréchette), feu Huguette (Yvon Casault), feu Jean-Paul (Diane Caron) et Denise (Raymond Fournier); de la famille Poitras : feu Rodrigue (feu Jeaninne Gaudreau), Alphonsine alias Francine (feu André Bernier, feu Rénald Tondreau), feu Clermont et Gilberte (feu Gaston Ouellet). Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(es). De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel de l'Hôpital de Montmagny pour leur humanisme et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/ Des formulaires seront disponibles au salon.Les membres de la famille vous accueilleront à la résidence funérairele vendredi 13 novembre de 18h à 21h et le samedi 14 novembre de 12h à 15h.