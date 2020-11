ROUSSEAU, Maurice



Le 26 octobre 2020, le soleil s'est couché sur une vie bien remplie, mais il continue de briller dans le jardin de nos pensées.A sa résidence le 26 octobre 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Maurice Rousseau, laissant le grand Amour de sa vie, son épouse Simone Sévigny, fils de feu monsieur Gédéon Rousseau et de feu madame Mathilda Lebel. Il laisse dans le deuil ses filles: Sylvie (Michel Vaillancourt) et Christyne (Yves Dumont). Il laisse également ses petites-filles adorées: Marie-Pier (Philip Prys-Roberts) et Catherine (Antoine Marois); ainsi que deux arrière-petits-fils: Félix et Louis Fournier-Marois. Il était le frère de: feu Donat (feu Béatrice Lemay), feu Olivette (feu Émile Rousseau), Noëlla (Alfred Charest), feu Roger (feu Madeleine Rousseau), Jeannette (feu Antonio Rousseau), Anita (feu Léo Charest), Robert (Annonciade Houde), feu Jean-Marc (Denise Paquet), Lise (feu Adrien Gingras), Pauline (Norbert Gingras) et le beau-frère de la famille Sévigny: feu Gaston , Gisèle (Maurice Croteau), feu Maurice (Andrée Boyte), Lucille (Claude Demers), Louisette (André Blouin), feu Suzanne (Arthur Laroche), Micheline (Clément Legendre), feu Michel, feu Raymonde, Danielle (Jean-Luc Rousseau), Louise (feu Clément Lafrance); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Un merci tout particulier à Hélène et Yvon pour votre soutien. La famille vous accueillera au complexede 13h à 15h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des Maladies du Cœur du Québec ou à l'Association des Maladies Pulmonaires.