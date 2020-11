PAQUET, Marcel



Au Centre d'hébergement Donnacona, le 31 octobre 2020, à l'âge de 85 ans et 9 mois, est décédé monsieur Marcel Paquet, époux de madame Isabelle Benoit. Il demeurait à Donnacona., au, à partir de 12 h 30.et de là, au cimetière Ste-Agnès de Donnacona. Monsieur Paquet laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Line (Jacques Fortin), Gaétan (Isabelle Savard), Alain (Johanne Duguay), feu Mario; ses petits-enfants: Myriam (Jean-François Moreau), Rose (Charles Marcotte) et Laurence; Antoine (Joanick Dumas) et Jérôme (Gabriel Girard-Jean); Sébastien (Geneviève Côté), Catherine (Patrice Rochette) et Alexandre (Audrey-Anne Verrette); plusieurs arrière-petits-enfants; ses soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: Claudette (Jean-Guy Julien), Pierrette (feu Benoit Martel), Lise (feu Raoul Julien), Réjeanne (Réjean Nadeau), Gisèle (feu Rosaire Rochette), Ghislaine (Jean-Claude Genois); Cécile Benoit, Jean-Baptiste Benoit (Lucille Pagé), Éloi Benoit (Solange Beaumont); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Des sincères remerciements aux membres du personnel du Centre d'hébergement Donnacona pour l'excellence des soins prodigués et leur bienveillance. Ceux et celles qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Santé Portneuf, 700, rue Saint- Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1. santeportneuf.ca