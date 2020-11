LEMAY, Jean-Marie



Au Centre d'hébergement Paul-Gilbert, unité Le Carrefour, le 5 novembre 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Jean-Marie Lemay, époux de feu madame Gertrude "Guerthy" Baker, fils de feu Laurent Lemay et de feu Marie-Anne Beaupré. Il demeurait autrefois à Lévis, secteur Saint-Jean-Chrysostome. Il laisse dans le deuil ses enfants: Roger (Pierrette Dubois), Louise (Michel Reimnitz) et Linda (Gilles Huard); ses petits-enfants: Éric (Geneviève Talbot), Jonathan et Joël; de même que ses arrière-petits-enfants. Il était le frère de feu Clément Lemay (feu Thérèse Plante), le beau-frère de feu Huguette Baker, Lise Baker (Jean Otis), Roger Baker (Hélène Flamand), Doris Baker (Daniel Boulay), Hurby Baker (Lucie Baron), feu Micheline Baker, feu Christiane Baker (André Desmarais) et de feu Marielle Baker (Roméo Bouffard). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'îlot Saint-Laurent et du Carrefour au Centre d'hébergement Paul- Gilbert. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/faire-un-don. Veuillez noter que selon les recommandations de la Santé publique, le port du masque est maintenant obligatoire à l'intérieur du complexe. La famille vous accueillera auà compter de 9h.