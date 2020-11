AUBIN, Marc



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 6 octobre 2020 à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Marc Aubin, époux de feu Lise Fortier. Il était le fils de feu M. Pierre-Gérard Aubin et de feu dame Geneviève Legendre. Il laisse dans le deuil ses enfants: Élaine Aubin (Christian Gaudreau), Susan Aubin (Gilles Bureau), et Denys Aubin (Marilyne Joncas); ainsi que ses petits-enfants: Samuel Gaudreau, Sarah-Émilie Gaudreau, Mariepier Bureau (Rick Roux), Maxim Bureau, et Kevin Caron (Julie Dessureault), de même que deux arrière-petits-enfants: Élyane et Viktor Caron. Il laisse également dans le deuil sa belle-sœur Cécile Belley (feu Claude Aubin), et Charles Dussault (feue Claire Aubin), et ses nièces et son neveu: Élizabeth, Henri, Esther et Marie-Andrée Dussault et leur conjoint, sans oublier la parenté des Aubin, des Fortier et leurs amis. Il était identiquement le frère de feu Éric Aubin (feu Louise Dubuc). Merci à tout le personnel du Jardin de la Noblesse, et spécialement à Mme Marylène Lachance, qui ont su rendre ses derniers jours paisibles. Merci au personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus qui se démène contre cette terrible pandémie. Merci au Dre Eugénie Granger pour ses bons soins.Les funérailles sont sous la direction de