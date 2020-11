MASSICOTTE, Georges



À la résidence Domaine Saint-Dominique de Québec le 3 novembre 2020, est décédé monsieur Georges Massicotte. Il demeurait à Saint-Agapit. Né à Saint- Prosper de Champlain le 22 janvier 1930, il était le fils de feu Julia Pronovost et de feu Joseph-Alphée Massicotte. Il laisse dans le deuil ses enfants: Josée et Pierre; ses petits-enfants qu'il aimait tant: Henri et Julie; ses belles-soeurs: Denise Raymond et Jacqueline Alix; ses nièces, neveux, ainsi que de nombreux parents et amis. Il est parti rejoindre son épouse Huguette Alix (sa Noire), son fils Paul, ses parents, sa soeur Denise, ses frères: Benoît, Jacques et Gabriel; plusieurs parents et amis. Agronome de profession, homme engagé dans sa communauté, il a entre autres été député de Lotbinière et maire de Saint-Agapit. Il portait une affection toute particulière à cette municipalité et au comté de Lotbinière. Il aimait les gens et leur piquer une bonne jasette, ça lui aurait fait vraiment plaisir de vous dire au revoir maisVos témoignages de sympathie pourront être transmis sur le site internet de la résidence funéraire et vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par un don à l'organisme de votre choix. Nous tenons à remercier le personnel des différents endroits où il est demeuré les dernières années lui ayant prodigué de bons soins et attention. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire