BOUCHER, Jeanne-d'Arc



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1er novembre 2020, à l'âge de 98 ans, est décédée madame Jeanne-d'Arc Boucher, épouse de feu monsieur Georges-Henri Côté. Elle était la fille de feu Ephrem Boucher et de feu Béatrice Côté. Elle demeurait à St-Apollinaire. Elle laisse dans le deuil ses filles: Pierrette (Raymond Paquet), Claudette (André Côté); ses petits-enfants: Martin (Patricia Blouin), Daniel (Marie-Josée Blanchet), Linda (Clermont Labrecque), Jacques (Johanne); ses arrière-arrière-petits-enfants: Marie Mei, Kaylan, Jérôme, Rosalie, Florence, Samuel, Audréanne (Zacharie Maltais), Nicolas (Audrey Robidoux); ses arrière-arrière- arrière-petits-enfants: Esmée, Ashley et Loïc; ses sœurs et beaux-frères: feu Madeleine Boucher (feu Adonis Bergeron), Marie-Paule Boucher (feu Héliodore Courcy), feu Rose-Yvette Boucher (feu Paul Côté), feu Maurice Côté; ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de la résidence La Cité des Étoiles de Ste-Croix pour les bons soins prodigués à notre mère. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 13h.L'inhumation suivra au cimetière paroissial.SVP, veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Qc G6V 3Z1.