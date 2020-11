ALAIN, Aline Laprise



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 25 septembre 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Aline Laprise, épouse de monsieur Yves Alain. Elle était la fille de feu monsieur Henri Laprise et de feu dame Simonne Beaudoin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie, soit de 13 h à 14 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Yves Alain; ses enfants : Denis (Josée Viau), Johanne (Éric Bolduc), André (Nathalie Dion), Annie (Jean-François Savard) et Martine (Éric Frisko); ses petits-enfants : Marilou, Lisanne, Suzie, Cindy, Alexandre, Marilyn, Kristel, Roxanne, Sabrina, Marc-André, feu Anthony et Rosalie; ses 12 arrière-petits-enfants; ses sœurs et ses frères : Jean-Claude, Paul-Henri (Marie-Claire), Denise (Jean-Marc), Michel (Monique), feu Louisette et Jean-Marie, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Alain, ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur empathie, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Pavillon Hôpital de l'Enfant-Jésus), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5, tél. : (418) 525-4385.