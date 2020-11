DONNELLY, Norman



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 28 octobre 2020, à l'âge de 75 ans est décédé monsieur Norman Donnelly, époux de Jacqueline Dionne, fils de feu dame Cécile Fournier et feu monsieur Stanislas Donnelly. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Jacqueline, sa belle-sœur et son beau-frère de la famille Donnelly : Lise Paré (feu Michel Donnelly) et Roger Genest (feu Hélène Donnelly), sa belle-sœur et ses beaux-frères de la famille Dionne : feu Céline (Roland Lafontaine), Marie-Paule (Albert Castonguay), Marie-Blanche (Guy Roy), Thérèse (Claude Bouchard), Noëlla (Blaise Kofy Datey), Murielle (Jean-Louis Dumont) et Adrien (Lise Létourneau). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel des départements de cardiologie et d'hémodialyse de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur grand dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél.: 418 656-4999, ou à la Fondation du rein, division du Québec, 2300, boulevard René Lévesque Ouest, Montréal (QC), H3H 2R5, tél.: 514-983-4515 ou 1-800-565-4515.