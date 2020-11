CÔTÉ, Lucienne Morel



Au CHSLD Sainte-Hénédine, le 27 octobre 2020, à l'âge de 102 ans et 3 mois, est décédée subitement madame Lucienne Morel, épouse de feu monsieur Léopold Côté, fille de feu Florida Ouellet et de feu Joseph Morel. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Claude (Jacqueline Gilbert), Marcel (feu Ginette Gingras), Jeannot (Isabelle Grenier), Clarence (Brigitte Cliche), Alain (Nicole Robin) et feu Linda (Jean-Yves Sanschagrin); ses petits-enfants: Gilbert, Marie-Claude (David Aubry), Vincent (Élyse Dumas), Mylène (Tyler Finch), Isabelle, Sylvain, Myriam, Simon, Rémy (Sabrina Guilbert), Patrick (Geneviève Denis) et Martine (Ian Koh Bissonnette); de même que ses arrière-petits-enfants: Francis, Mathias, Jacob, Léa, Ellie, Noémie, Coraly, Mélody, Logan, Océane, Lorie-Ann, Émeric, Evan et Maude. Elle est allée rejoindre ses soeurs: Jeannine qui est décédée quelques jours après Lucienne, Marie-Ange, Cécile, Gemma et Georgette; ses frères: Albert, Lucien et Gérard. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Côté, ses neveux, nièces et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CHSLD Sainte-Hénédine pour leur dévouement et leur grande générosité. Veuillez noter que selon les recommandations de la Santé publique, le port du masque est obligatoire à l'intérieur du complexe. La famille vous accueillera aule mardi 17 novembre de 19h à 21h et le mercredi 18 novembre de 9h à 10h30.