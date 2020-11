DELISLE, Marguerite



Nous avons le regret de vous faire part du décès de Marguerite (Margot) Delisle, survenu au Centre d'hébergement St-Augustin, le 11 octobre 2020, à l'âge de 90 ans et 9 mois. C'est dans la sérénité et la paix qu'elle nous a quittés. Elle était l'épouse de feu monsieur Jean-Gérard Rioux, fille de feu madame Sélévine Julien et de feu monsieur Émilien Delisle.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 12 h.L'inhumation des cendres se fera en toute intimité au cimetière de Pont-Rouge. Elle laisse dans le deuil sa sœur Brigitte (feu Gaston Bouchard) et sa belle-sœur Madeleine Morin (feu Clément Delisle), ses neveux, nièces des familles Delisle et Rioux, ainsi que ses cousins, cousines et amis(es). Elle est allée rejoindre ses frères et ses sœurs feu Jean (feu Aline Chenard), feu Gisèle (feu Philippe Renaud), feu Claire, feu Jeanne, feu Marcelle (feu Paul Corcoran), feu Véronique (feu Adrien Marcotte) et feu Thérèse (feu Marcel Dignard). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de charité de votre choix.