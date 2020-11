MARQUIS, Laurette



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 27 octobre 2020, à l'âge de 89 ans et 5 mois, est décédée madame Laurette Marquis, épouse de feu monsieur René Labrie, fille de feu madame Laurentine Blouin et de feu monsieur Pierre Marquis. Elle demeurait à Québec et a fait beaucoup de bénévolat et joué du piano à l'Hôpital Général de Québec.Selon ses volontés, Elle ne sera pas exposée. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil ses frères : feu Raymond (Yolande Dion), Robert (Louise Lachance) et Gaston (Louisette Robitaille); les enfants de son époux: feu Pierre (Louisette Vigneault), Ginette (Yvon Crête), Carole (feu Claude Tardif) et Denis (Johanne Marceau); ainsi que plusieurs petits-enfants, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s de son bénévolat. Elle est allée rejoindre ses autres frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs tous décédés. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'Hébergement Charlesbourg pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, Site web : www.cancer.ca .