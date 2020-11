GLACKMEYER, Peter "Pierre"



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 31 octobre 2020, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Peter "Pierre" Glackmeyer, époux de madame Lise Chabot, fils de feu madame Edna Cassidy et de feu monsieur Charles- Émile Glackmeyer. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Grand amoureux de la vie, des projets plein la tête, il adorait rire et s'entourer de gens, son amitié chaleureuse et franche créait partout des ponts. Il aura conservé jusqu'à la fin une gentillesse sincère et communicative de même qu'une incroyable capacité d'écoute et de compréhension. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe, son fils Anthony (Geneviève), sa soeur Elizabeth "Betty" (Wayne Lapaire) de Calgary, son frère Karl (Lucette Charland) de Vancouver, sa belle-soeur Francine Chabot (Michel Ferland), son beau-frère Denys Chabot (Lucie Bédard), ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s.La famille tient à remercier tout le personnel du CRIC, du CLSC Saint-Romuald et de la Maison de soins palliatifs du Littoral. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, https://www.mspdulittoral.com/faites-un-don/. Il a été confié au