BEAUPRÉ, Vianney



À Saint-Raymond, le 2 novembre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Vianney Beaupré, époux de madame Céline Aubert, fils de feu monsieur Uldéric Beaupré et de feu madame Maria Sylvain, il demeurait à Saint-Raymond. La famille se réunira en toute intimité à lasuivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Il a été confié à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Outre son épouse madame Céline Aubert, monsieur Beaupré laisse dans le deuil ses enfants: Jimmy (Hélène Leclerc), Josée (Philippe Cloutier) et Nathalie (Mario Breton); ses petits-enfants: Catherine Lortie (Mathieu Boivin), Gabriel Lortie (Élisabeth Rousseau) et Mélissa Beaupré (Xavier Plamondon); sa sœur Monique (feu Hervé Voyer) et son frère Laurier (Ginette Rodrigue); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Aubert; Gérald (May Boutin), Nicole (Marcel Desbecquets) et Lisette (Michel Brousseau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Il était également le frère de: feu Marcel (feu Jacqueline Godin), feu Claude (Gervaise Langevin), feu Denise (feu Georges Parent), feu Guy (Carmen Paquet), feu Benoît (feu Suzanne Voyer), feu Béatrice (feu Gilles Deschênes), feu Isabelle (Roger Châteauvert) et feu Lise (Roch Châteauvert). La famille désire remercier le personnel de l'hôpital régional de Portneuf pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation santé Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Qc) G3L 1W1.