PETITCLERC, Denise Montreuil



Au CHSLD Les Jardins du Haut-St- Laurent, le 9 octobre dernier à l'âge de 89 ans est décédée madame Denise Montreuil, épouse de feu Henri Petitclerc. Elle était la fille de feu Napoléon Montreuil et de feu Zélia Amyot. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Marie-Claire Huot), Roseline et Martin (Johanne Thériault); ses petits-enfants: Philippe (Chantal Lessard), Geneviève, Anne-Marie (Philippe-Étienne Tremblay), Antoine, Cynthia (Mathieu Arteau), Lydia (Olivier Pelletier) et Jonathan; ses arrière-petits-enfants: Abigaëlle, Samuel et Logan. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: feu Yvette (feu Léon Delorme), feu Gaston, feu Fernand (feu Cécile Beaumont), feu sœur Julienne, feu Roland (Suzanne Doyon), feu Thérèse (feu Clovis Masson), feu André (feu Monique Beaumont), Gisèle (feu Maurice Beaumont), Jules (Yolande Fiset), Guy (Élizabeth Painchaud) et Jean-Marc (Lise Gingras); ses beaux-frères et ses belles-sœurs: feu Aimé (feu Noëlla Drolet), feu Félicien (Yvette Belleau), feu Denise, Fleur-Ange (feu Jean-Paul Drolet), feu Claude (Jacqueline Leclerc), Anita (Albert Viger) et Hélène (Adrien Béland); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléancesde 19h à 21h auLa famille désire remercier le personnel du 3e étage côté fleuve des Jardins du Haut St-Laurent pour les bons soins prodigués. Pour rendre hommage à Mme Montreuil, vous pouvez visiter notre site internet www.dignitequebec.com