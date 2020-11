BILODEAU, Dolorès



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 21 octobre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Dolorès Bilodeau, fille de feu Frank Bilodeau et de feu Victoria Audet. Elle demeurait à la résidence Louis XIV de Charlesbourg.Elle laisse dans le deuil ses deux sœurs: Madeleine et Sœur Louise s.s.c.m.; ses belles-sœurs : Denise Binet et Rollande Blanchette, ainsi que ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s très chers dont les membres du club de Golf Royal Québec.