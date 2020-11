GRANT, Albert



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 octobre 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Albert Grant, fils de feu Virginia Lizotte et de feu William Grant. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil sa sœur Claire et son amie Diane Cameron. Il était le frère de feu Roland (feu Béatrice Décoste). Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces de la famille Grant: Kathleen (Régent Gagnon), Maureen (André Mercier), feu Claire, Sonja (Rodrigue Gagnon), Linda (René Bouffard), Carole (René Girard), Donald (Sandy Laplante), Dany (Nathalie Angers), Alan (Sophie Gauthier); ainsi qu'autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances en présence des cendres aude 13 h 30 à 15 h 30.La mise en niche se fera au Mausolée Mont-Marie ultérieurement. Sincères remerciements au personnel du CLSC de Lévis, plus particulièrement à Sophie Nolet et au docteur François-Yves Prévost pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, tél. : 1 888 768-6669, site web : www.pq.poumon.ca ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, tél. : 418 835-7188 www.fhdl.ca.