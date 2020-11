TREMBLAY, Annette



Au CHSLD Chanoine-Audet, le 22 octobre 2020, à l'âge de 87 ans et 8 mois, est décédée madame Annette Tremblay, épouse de feu monsieur Bernard Guérin, fille de feu madame Alma Lambert et de feu monsieur Léopold Tremblay. Elle demeurait à Lévis (secteur Saint-Romuald).Elle laisse dans le deuil ses trois enfants, ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-soeurs, cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.Les cendres seront déposées ultérieurement au Mausolée de Saint-Romuald. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, téléphone : 418 657-5334, site web : www.fqc.qc.ca.