ST-PIERRE, Mireille



À son domicile, le 28 octobre 2020, à l'âge de 69 ans, est décédée madame Mireille St-Pierre, épouse de monsieur Denis Robichaud, demeurant à Saint-Jean-Port-Joli. Elle était la fille de feu dame Thérèse Caron et de feu monsieur Jean-Luc St-Pierre. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils: François St-Pierre et Jean-Camil St-Pierre Robichaud. Elle était la sœur et la belle-sœur de : Carole (Gaston Lamarre), feu Daniel (Michelle Séguin), France, Sylvie (Jean-Marc Ménard), Johanne (Janin Pelletier) et Jean (Chantal Caron). Sont aussi affectés par son départ, sa belle-mère Marguerite Thiboutot (feu Camil Robichaud); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Robichaud : Jacques, Louise (feu Jean Latulippe), Nicole (Benoit Bourget), René et Serge; ainsi que ses neveux et ses nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. Mot de Mireille : " Vous avez été pour moi des femmes d'Exception… Myriam Deschênes au téléphone avec tes paroles merveilleuses; Christine Robichaud, tes mots si bien prononcés et si apaisants; Chrystel Castonguay, ta personnalité, ta justesse, quel réconfort; Marie-Ève Thibaudeau, ton respect m'a épaté; Dre Marie-Pier Brochu, quel chemin parcouru, sans votre expertise, je n'écrierais probablement pas ce mot; Dre Michelle Boulanger et toute l'équipe de La Maison d'Hélène, lors de mon séjour, vous avez été des femmes fantastiques. "" À Denis, le Grand Denis, le très grand aidant, je t'aimerai sans cesse. À mes deux fils, François et Jean-Camil : Allez en Paix, je vous aime. Merci Jean-Camil d'avoir pris la relève de l'aidant, ça m'a aidée à Vivre. Et aux autres membres de ma famille… il est difficile de vous quitter, mais j'y arrive. Merci pour votre Amour. " MireilleVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène, pour la maison de soins de fin de vie, 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9, www.fondationdelamaisondhelene.org. Des formulaires seront disponibles au salon. Selon le désir de Mireille, une cérémonie commémorative aura lieu dans l'intimité de sa famille et de ses proches. Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial "au bord de l'eau ".