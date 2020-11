BILODEAU, Alice Jolicoeur



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 novembre 2020, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Alice Jolicoeur, épouse de feu Raymond Bilodeau. Elle demeurait à Saint-Gilles. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: André (Rose-Anne Marois), Marcel (Noëlla Lacasse), Francine (Gérald Fontaine), Suzanne (Bertrand Durocher), Yvon (Line Demers), Ginette (Jimmy Doherty), Lyne; ses 15 petits-enfants et 27 arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs: feu Cécile (feu Roméo Parent), Thérèse (feu Arthur Parent), feu Léopold (feu Cécile Bilodeau), feu Joseph (Jacqueline Fecteau), Lyne (feu Raymond Nadeau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bilodeau: Adrien (feu Rita Desjardins), feu Lucien (feu Cécile Carrier), feu Lucienne (feu Ovila Veilleux), feu Léo (feu Simone Rousseau), feu Roméo (feu Lucille Poulin), feu Cécile (feu Léopold Jolicoeur), feu Willie (Denise Ballard), feu Bertrand (feu Lucille Laflamme); ses neveux, nièces, cousins, parents et ami(e)s. La famille vous accueillera à lade 9h à 10h45.Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Fabrique Sainte-Élisabeth (communauté de Saint-Gilles).