DOMPIERRE BLOUIN, Angela



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de madame Angela Dompierre Blouin, survenu à Québec le 1er novembre 2020. Elle était la fille de feu Laura Vermette et de feu Pierre Dompierre. Elle habitait à Québec. La famille fera la mise en niche de ses cendres le samedi 21 novembre 2020, à 14h30, auElle laisse dans le deuil ses enfants : Danielle (Marc Jobin), feu Andrée (Denis Gravel), Roger Gamache et Pierre Gamache (Linda Bouchard); ses petits-enfants : Anne-Laurence Jobin, Marc-Olivier Jobin, Alexandre Gravel, Rosalie Gravel, Pierre-Luc Gamache (Isabelle Tremblay) et Maxime Gamache (Véronique Huot); ses arrière-petits-fils : Zack, Logan et Christopher Gamache ainsi que plusieurs neveux et nièces. Outre ses parents, elle est allée rejoindre ses frères et sœurs de la famille Dompierre : Fernand (feu Simone Therrien), Irène et Jacqueline; ses frères et sœurs de la famille Robitaille : Gérard (feu Jacqueline Nolin) et Eva (feu Rosaire Labonté) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blouin : Roland (feu Flore Bujold), Marguerite (feu Alexandre Napier), Joseph (feu Yvette Bolduc), Yvette (feu Paul Châteauvert), André (feu Juliette Dubé), Georgette (feu Maurice Blouin), Laurence et Jean Wellie (feu Suzanne Paradis). La famille tient à adresser un remerciement spécial au personnel du 6e étage du CHSLD Christ-Roi pour leur attention, leur dévouement et les bons soins prodigués.