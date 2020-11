ROYER, Marc



À Québec, le mercredi 4 novembre 2020, est décédé à l'âge de 78 ans et 3 mois, monsieur Marc Royer, fils de feu monsieur Joseph Royer et de feu madame Marie Rancourt. Il demeurait à Québec et était natif de Sainte-Justine.Les arrangements funéraires ont été confiés à la maison funéraire :Il était le frère de : feu Paul-Émile (Jacqueline Tanguay), feu Cécile, feu Adrien (Mabel Goudreau), Roland, Raoul (Hectorine Leblanc), Thérèse (feu Bertrand Labonté), Guy, Gilles (Denise Boyer), Léo (Lorraine Vachon), feu Josaphat (Louisette Mercier), Mariette (Lowell Brousseau), Rose (Lionel Vachon), Gervais (Ginette Baillargeon) et Germain (Olivette Jacques). Il laisse également dans le deuil son ami Michel Gosselin ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis (es). Un remerciement spécial aux médecins et aux infirmières des soins palliatifs pour leurs bons soins.