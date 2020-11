BÉRUBÉ, Annette Lévesque



Au Centre d'hébergement D'Anjou de Saint-Pacôme, le 5 novembre 2020, est décédée à l'âge de 94 ans et 6 mois, Mme Annette Lévesque, épouse de feu M. Jean-Paul Bérubé; fille de feu Mme Germaine Caron et de feu M. Louis-François Lévesque. Elle demeurait à Saint-Pacôme, autrefois à Saint-Pascal, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lade 9 h à 10 h 50.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil les enfants de son époux: Danielle (Daniel Desjardins), Michel (Denise Michaud, Sylvain (Micheline Rivard), Jocelyn (Marie-Paule Ouellet), Marie-Claude (Gérald Lévesque); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Françoise, Louis-Albert (feu Yvette Drapeau), Rosaire (feu Rita Gagnon), André (Claire Dumais), Aline (feu Jean-Yves Hudon), feu Jean-Paul (Huguette Moreau), Simone (Jacques Massé), Colette. Sont aussi attristés par son départ son ami, M. Raymond Corbin; ses neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents des familles Lévesque et Bérubé. Des remerciements sont adressés au Dr Mario Lebel et au personnel du Centre D'Anjou pour les soins prodigués. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation André-Côté, 100, 4e Avenue, bureau 180, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0. La direction des funérailles a été confiée à la