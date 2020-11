AUBERT, Annette Talbot



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 novembre 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Annette Talbot, épouse de feu monsieur Jacques Aubert. Elle demeurait autrefois à Saint-Henri-de-Lévis. Elle laisse dans le deuil son fils Dany Aubert (Martine Duclos et sa fille Sabrina Fournier (Étienne Desbiens)); ses frères et soeurs: feu Léandre (Bertha Blouin), feu Georgette (feu Maurice Blouin), feu Conrad (Samuella Gagné), feu Claude, Gaétane (Sylvio Harrisson), Gilles (Yvette Douglas), feu Guy (Rose-Hélène Larochelle), feu Marcel (Bibianne Gosselin), feu Gaston (Yolande Lacasse), Doris (feu Marcel Gagné), Donald, feu René (Micheline Longchamps) et feu Hervé; ainsi que les membres de la famille Aubert, plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.La famille vous accueillera à la résidenceà compter de 9h.