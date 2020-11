PLAMONDON, Gilles



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 19 octobre 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Gilles Plamondon, époux de dame Louise Therrien. Il était le fils de feu dame Yvonne Hains et feu monsieur Adélard Plamondon. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil outre son épouse madame Louise Therrien; ses enfants: Alain (Chantale Verreault), Denis et Ginette; ses petits-enfants: Megan et Michaël. Il était le frère de feu Marguerite et feu Gaétane. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Therrien: feu Guy (Yvonne Fecteau), Yvette (Georges Labad), feu Colette (feu Marc Linteau), Jacqueline (feu Raymond Labad), feu Michel (feu Nicole Audy), Léonce, Jeannine (feu Jean-Marc Drapeau) et André (Manon Lafrenière). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Parkinson Région Québec Chaudière-Appalaches (PRQCA), 218-245, rue Soumande, Québec (Qc), G1M 3H6, tél. : (418)527-0075. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur empathie, leur dévouement et les bons soins prodigués