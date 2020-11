LABRECQUE, Thérèse



Le 4 novembre 2020, à l'Hôpital régional de Rimouski, s'est éteinte madame Thérèse Labrecque âgée de 79 ans et 8 mois, épouse de feu André Roberge. Native d'Armagh, Bellechasse, elle était la fille de feu Joseph Labrecque et de feu Marie-Anna Duchesneau. Elle demeurait à Rimouski.Elle laisse dans le deuil sa fille Julie (Dominique Berteaux), ses petits-enfants: Ana, Rose et Louis-Étienne; son conjoint André Dionne, son frère Jean-Claude, ses sœurs: Denise (feu Denis Chabot), Lise (Laurent Breton), Nicole (Denis Boucher), Angèle (feu Yvan Poulin), Renaude (Agathe Noury), Sonia et Marjoleine (Guy Nicol); ainsi que sa belle-famille Roberge. En plus de ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Nos remerciements sincères vont à tout le personnel médical qui l'a suivie durant ses dernières années quand la maladie progressait lentement. Vos bons soins et votre attention ont grandement ajouté à son état de santé et à sa qualité de vie. Notre reconnaissance également aux employés aimables et engagés du Manoir Les Générations qui l'ont accompagnée durant ses derniers mois. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer ou à la Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski par l'entremise de leur site internet: www.cancer.ca et www.fondationchrr.com.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Merci de tout cœur pour votre soutien. La direction des funérailles a été confiée à la