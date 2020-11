GAUTHIER, Paul-Armand



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 13 mai 2020, à l'âge de 78 ans et 11 mois, nous a quittés paisiblement monsieur Paul- Armand Gauthier, époux de dame Huguette Saillant. Il était le fils de feu monsieur Alphonse Gauthier et de feu dame Gabrielle Cunningham. Il demeurait à Saint-Joachim.Les cendres seront déposées au cimetière de Saint-Joachim sous la direction desIl laisse dans le deuil outre son épouse Huguette, ses fils: André (Mélanie Caron) et Sylvain; ses petits-enfants: Manuel, Maëva et Ève; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Jean-Claude (Marthe Harton), Clermont (Doris Roy, Françoise Blouin), Thérèse (feu Raymond Godin), Lisette (Marcel Bertrand), Robert (Andrée Dufour) et il était le frère de feu Marcellin (feu Lise Jutras) et feu Maurice; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Saillant: feu Joseph-Henri (Laurene Renaud), feu Robert (Nicole Dorval, Michel Tremblay) et il était le beau-frère de feu Félicien ( feu Cécile Huot), feu Gaston (feu Françoise Renaud, feu Thérèse Laverdière), feu Victor-Aimé (feu Micheline Labrecque) et feu Thérèse (feu Réjeanne Pelletier). Il laisse également dans le deuil un bon ami Marcel Barbeau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille remercie sincèrement tout le personnel du service d'oncologie du 4e étage de l'Hôtel-Dieu de Québec pour la qualité des soins prodigués.