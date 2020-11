DROLET, Gaston



Au CHSLD Ste-Monique d'Ancienne- Lorette, le 22 octobre 2020, est décédé monsieur Gaston Drolet, époux de feu madame Carole Roy. Il était le fils de feu Charles Drolet de feu Alberta Hamel. Il demeurait à l'Ancienne-Lorette.Les cendres seront déposées ultérieurement au Columbarium du cimetière paroissial de Sainte-Claire. Il était le frère de: feu Rita (feu Christophe Turcotte), feu Jean-Claude, feu Raymond (Nicole Chantal), Lucille (feu Laurent Beaumont), Lucien (Louise Sévigny), Hélène (Denis Bérubé), Carol (Louise Borgia), Marcel (Francine Bernard) et Raynald. De la famille Roy, il était le beau-frère de: feu Simone (feu Ernest Turgeon), feu Gilles, feu Yvon, feu Huguette (feu Maurice Baillargeon), feu Bernardin (Lauriette Roy), Réjeanne (feu René Morissette), Colette (feu Roger Morissette), feu Rénald (Liliane Arseneault), feu Réjean (feu Raymonde Nadeau), feu Paul (Solange Baillargeon), Nina (Jean-Claude Roy), feu Gaétan (feu Huguette Létourneau), Louise (Claude Fournier), Léandre (Nicole Fournier) et Lisette (Paul Morissette). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amie(s) ainsi que son petit chien adoré Benji. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel et les bénévoles de l'Hôpital Ste-Monique pour tous les bons soins prodigués à notre frère. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Hôpital Ste-Monique, 6125, boul. Wilfrid-Hamel Ancienne-Lorette (Québec) G2E 5W2. La direction des funérailles a été confiée à la