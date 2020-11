GRAVEL, Marguerite Paré



Aux Jardins du Haut Saint-Laurent, le 31 octobre 2020, à l'âge de 93 ans et 3 mois, est décédée madame Marguerite Paré, épouse de monsieur Bernard Gravel, fille de feu madame Alma Morel et de feu monsieur Alphonse Paré. Elle demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré.Ses cendres seront déposées au Mausolée du cimetière de Ste-Anne-de-Beaupré. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants : Alain (Josée Vallée), Danielle (André Cantin) et Rémi (Mireille Racine); ses petits-enfants : Alexandra, Kimberley et Bernard Gravel, Stéphanie, Mathieu et Carolane Gravel-Bédard, Marie-Laurence et Maude Gravel ainsi que ses sept arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de : feu Armand (feu Réjeanne Touchette), feu Laurentienne (feu Gérard Morel), feu Rose-Hélène (feu Paul-Eugène St-Hilaire) et Rose-Alma (feu Georges Larouche). Elle était la belle-sœur de : feu Joseph (feu Françoise Têtu), feu Jacqueline (feu Armand Bouchard), feu Madeleine (feu Jacques Lajeunesse), feu Antonin (Liane Boucher) et feu Jean-Eudes Gravel (feu Cécile Chevalier). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces. Nous tenons à remercier du fond du coeur tout le personnel soignant, les préposé(e)s, les infirmiers(ères), les médecins, tous ceux qui ont pris soin de notre mère pendant son séjour aux Jardins du Haut St-Laurent. Nous avons vu des personnes tellement attentionnées, douces, et respectueuses faire en sorte qu'elle soit traitée avec beaucoup de respect. Ces simples gestes nous ont été d'un énorme réconfort. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Jardins du Haut St-Laurent, téléphone : 418-780-8179. Des formulaires seront disponibles sur place.