LANDRY, Claude



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 29 octobre 2020, à l'âge de 59 ans, est décédé monsieur Claude Landry. Il était le fils de feu monsieur Normand Landry et de feu madame Thérèse Nolin. Il demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 9h au centre commémoratifMonsieur Landry laisse dans le deuil son fils David; ses frères: Normand Jr, Denis, Jacques et Daniel; ses deux neveux: Pierre Landry et Michaël Doré; ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du 1er étage du Centre d'hébergement St-Augustin pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques. www.scleroseenplaques.ca