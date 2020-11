DESGAGNÉS

Berthe-Aimée Dallaire



Au CHSLD de l'Hôpital Général de Québec, le 6 novembre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Berthe-Aimée Desgagnés, épouse de feu monsieur Lucien Dallaire. Née à St-Grégoire-de-Montmorency, le 2 novembre 1931, elle était la fille de feu dame Marie-Berthe Latour et de feu monsieur Edmond Desgagnés. Elle demeurait à Québec, arrondissement Beauport.Les cendres seront déposées par la suite au Cimetière St-Ignace-de-Loyola. Elle laisse dans le deuil ses enfants adorés: Pierre (Louise Ouellet), Hélène (Annie Rousseau), Lucie (Joël Rhéaume), Claude (Natalie Chenel); ses petits-enfants: Camille (Nicholas Hussey), Laurie (Maxime Poulin), Louis (Maryse Beaudry Massicotte), Vincent, Simon (Maude Paradis-Fortier), Samuel, Laurence, Mathys et Mathieu; ses arrière-petits-enfants: Benjamin, Clara, Adélaïde, Charlie et un bébé à venir; ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs: Claire Gagnon (feu Marcel), Gisèle Simard (feu Raymond), Jean-Claude Breton (feu Louisette), Jean Pierre (feu Louisette St-Hilaire); de la famille Dallaire: Marguerite (feu Jean-Claude Cantin), Aline (feu Raymond Parent). Elle était également la soeur et belle-soeur de: Emelda (Jean-Marie Goupil), Jean-Paul (Fernande Samson), Lucille Dallaire (Yvan Ouellet), Berthe Dallaire (Lucien Goulet), Honorius Dallaire (Rachel Lafrance), Adrien Dallaire (Josée Catelini), tous décédés. La famille tient à souligner le grand dévouement de l'ensemble du personnel du CHSLD de l'Hôpital Général de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Aînés et l'Innovation sociale (FAIS), en mentionnant que c'est pour la Fondation de l'Hôpital Générale de Québec, pour les activités de loisirs, Site : www.fondationfais.org, Tél. : 418-691-0766. Les funérailles sont sous la direction de