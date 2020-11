QUIRION, Thérèse Angers



Au Centre d'hébergement Saint-Antoine, le 19 octobre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Thérèse Angers, épouse de feu monsieur Jacques Quirion, fille de feu Albert Angers et de feu Cécilia Setter. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 13 novembre 2020 de 19 h à 21 h et le samedi 14 novembre 2020 de 8 h 30 à 9 h 30.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Lynda Jean), Gaétan (Céline Frenette), Richard (Danny Labbé), Jean (Lise Desrochers), Alain (Mélanie Boivin), feu Patrick, Benoît (Chantal Desrochers), feu Chantal, Steve (Chantale Valin) et Nancy; ses petits-enfants: Eric (Judith Millet), Valérie (Sylvain Rood), Marie-Ève (Richard Leduc), William, Sandra, Kévin, Sonia Desrochers, Jean-Sébastien (Jennifer Robitaille), Vincent-Frederick (Mélissa Allard), Jessica Desrochers, Patrick Desrochers (Andréa Morin), Cédric (Aryann Rioux-Beaulieu), Keven Labbé (Claude Durand), Alexandre, Kelly Thibault (Gabriel Huot) et Catherine; ses arrière-petits-enfants: Jérémy, Alexis, Frédéric, Mya, Élodie, Élisabeth, Emerick, Kyle, Nathan, Liam, Sarah-Ève, Thomas, Mélydia, Haylee, Sophie, Océanne et 3 autres à venir; ses frères et sœurs: feu Rose (feu Rosaire Lemay), feu Albert (feu Raymonde Harvey), feu Gérard (feu Cécile Bernard), feu Madeleine (Fernand Deschênes), Marguerite (Camil Fillion), Gisèle (Raymond Allard), Hélène (Jacques Bélanger), Jeanne d'Arc (Christian Giguère), Jacques (France Sauvageau), Pierre (Linda Dumas) et feu Michel (Pauline Gaudreault); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Quirion: feu Patrick (Gilberte Labbé), feu Irénée (feu Lucienne Desbiens), feu Léo (Jeannine Bertrand), feu Jacqueline, feu Thérèse (feu Arthur Tremblay), feu Rita, feu Jean-Claude (Thérèse Martin) et Michelyne; ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage du Centre d'hébergement Saint-Antoine pour les bons soins prodigués. Elle vous aimait tous. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (QC), G2J 1B8, tél.: 418-682-6387.