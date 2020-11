PARADIS, Clément



À la résidence Côté Jardins à Québec, le 17 octobre 2020, à l'âge de 91 ans et 8 mois, est décédé monsieur Clément Paradis, époux de feu dame Claire Taylor, fils de feu Joseph Paradis et de feu Rose-Alma Gemme. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 10 h 30 à 11 h.Il laisse dans le deuil; sa filleule Danielle Giroux, sa nièce Johanne Caux, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier spécialement le personnel de la résidence Côté Jardins de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des offrandes de messes.