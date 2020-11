MONTMINY-TREMBLAY, Thérèse



À la Résidence Cardinal-Vachon, le 4 octobre 2020, à l'âge de 96 ans et 3 mois, est décédée madame Thérèse Montminy, épouse de feu monsieur Paul-Émile Tremblay, fille de feu madame Marie-Anna Laplante et de feu monsieur Adjutor Montminy. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 15 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Roger (feu Lucienne Grenon), feu Yolande (feu Paul-Émile Blais), feu Lucille (René Gamache), feu Robert (feu Madeleine Bolduc), feu Père Jean-Paul O.P., Mariette (feu Dominic Morneau), feu Gertrude (Raymond Guérin), Denise (feu Léon Gosselin), Pierre (Micheline Blanchet), Simon (Francine Lavallée), feu André (feu Suzanne Roy) et Richard (Lucie Caron). Elle laisse aussi dans le deuil les enfants de son défunt mari: Carole, feu Michel, Alain (Mieko Hirata) et Johanne et leurs enfants; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Tremblay, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(es). Un merci particulier aux membres du personnel de la Résidence Cardinal-Vachon pour les bons soins prodigués. Un merci spécial est adressé à sa belle-fille Johanne pour sa présence assidue auprès de Thérèse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation l'Arche l'Étoile, 218, rue St-Sauveur, Québec, QC, G1N 4S1 tel : 418 527-8839, site web : https://www.arche-quebec.ca/fr/faire-un-don Des formulaires seront disponibles sur place.