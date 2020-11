BOUCHARD, Marc



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 3 novembre 2020, à l'âge de 79 ans et 11 mois, est décédé monsieur Marc Bouchard, conjoint de madame Josée Gaumond, fils de feu madame Clara Girard et de feu monsieur Rosario Bouchard. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil outre sa conjointe, ses enfants: Andréanne (Pier-Olivier Cliche) et Alexandra (Monia Guillemette); ses petits-enfants: Shanya (Thalye Guillemette) et Zachary Guillemette; son frère et ses sœurs: Aline (Normand Gagnon), Guy (feu Louise Gilbert), Rosy, Micheline (feu Narcisse Gagné), Suzanne (André Petitclerc), Louise (Serge Loranger) et Francine; de la famille Gaumond, il laisse son beau-père Denys Gaumond, sa belle-mère Andrée Leclerc-Gaumond, son beau-frère Marc Gaumond (Anne-Marie Houle), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était le frère de feu René (Aliette Richard), feu Paryse et feu Jean. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h 45.La mise en niche se fera ultérieurement au Mausolée Mont-Marie. La famille tient à remercier le personnel de l'unité coronarienne de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que celui des soins intensifs de l'hôpital Laval pour les bons soins prodigués et leur dévouement porté à la famille.