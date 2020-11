VACHON, Anne-Marie Leclerc



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 novembre 2020, à l'âge 89 ans, dans la paix et entourée des siens, est décédée dame Anne-Marie Leclerc, fille de feu Joseph Leclerc et de feu Annoncia Brochu. Elle était l'épouse de Gérard Vachon, avec qui elle a célébré 70 ans de mariage le 26 août dernier.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Gérard, ses enfants: Mireille (François Morin), Mario, Goretti (Gilles Bernier), Guimond (feu Francine Major, Cécile Belzile), Renelle (Paul Chamberland) et Guylenne; ses frères: feu Fortunat (Thérèse St-Hilaire), feu Gérard (feu Marie-Claire Roy), feu Gédeon (feu Denise Faucher) et feu Léo (Lorraine Audet); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Anna-Marie (feu Emile Girard), feu Lauréat (feu Stacey Forgues), feu Rosaire (Reine-Emma Lagrange), feu René (feu Camille Audet), feu Fidélus, Gaétan (Thérèse Savoie), Jacqueline (feu Dorien Jalbert, feu James Quigley), Gaétane (Edouard Patoine) et feu Paul-Henri (Hélène Guay); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants aimants ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Frampton, 152, Principale, Frampton (Qc), G0R 1M0.