CÔTÉ, Colette



À l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), le 22 octobre 2020, est décédée à l'âge de 88 ans madame Colette Côté, épouse de feu monsieur Claude Boutin. Elle était la fille de feu monsieur Josaphat Côté et de feu dame Fernande Huppé. Elle demeurait à Québec.L'inhumation se fera ultérieurement. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Daniel Roberge (Francine Leclerc), Jacques Roberge, Denis Roberge (Linda Chabot), Jocelyne Roberge (Michel Laflamme), Réjean Boutin (Louise Marchand) et Céline Boutin (Jean Morin); ses petits-enfants: Natacha, Marc, Rémi, Jean-Philippe, Sébastien, Jacinthe, Mélanie, Yan, Vanessa, Kevin, Éric, Martine, Johnny, Melissa, Isabelle, Carolanne, Isabelle, Charles, Alexandre, Jean-Pierre et Véronique; ses arrière-petits-enfants; ses frères et ses sœurs; sa belle-fille: Francine Falardeau; ses beaux-frères et ses belles-sœurs des familles Boutin et Côté; ses neveux et nièces; ses cousins et cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Elle est allée rejoindre son fils: Michel Roberge ainsi que sa fille: Johanne Roberge. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de l'Alzheimer du Québec, via leur site internet: https://www.jedonneenligne.org/lasocietealzheimerdequebec/?FrmGroupUID=all Vous pouvez envoyer vos messages de sympathie via notre courriel.