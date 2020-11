SANSFAÇON, Émilie



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 5 novembre 2020, à l'âge de 31 ans, est décédée madame Émilie Sansfaçon, conjointe de monsieur Mathieu Lavoie. Elle était la fille de madame France Cayouette et monsieur Louis Sansfaçon. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.Elle laisse dans le deuil son conjoint Mathieu Lavoie; sa fille Jasmine Lavoie et son beau-fils Louis-Maxime Lavoie; sa mère France Cayouette (Michel Delage); ses beaux-frères: Cédric Delage (Joanne Skiba, Lyli et Mia) et Michaël Delage (Geneviève Doucet); son père Louis Sansfaçon (Johanne Auger); ses beaux-frères: Simon Durand (Carol-Anne Lebel, Alexis et Ariane) et Gabriel Durand (Audrey Dolbec); sa belle-mère Chrystiane Beaulieu; son beau-père Rosaire Lavoie; ses beaux-frères : Michael Lavoie (Marie-Claude Côté, Alexis et Gabriel) et David Lavoie (Jennifer Gagnon-Marcoux, Béatrice et Juliette); ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins et cousines. Un merci chaleureux à toutes ses grandes amies qui l'ont accompagnée à travers ce long défi ainsi qu'à tous ceux qui ont croisé son chemin, l'ont aimée et soignée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, tél.: (418) 683-8666, par internet : www.cancer.ca La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Lépine Cloutier Athos.