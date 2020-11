AUDET, Onil



Au Centre d'Hébergement de Saint-Marc-des-Carrières, le 26 septembre 2020, à l'âge de 80 ans et 10 mois, est décédé monsieur Onil Audet, fils de feu dame Fernande Audet et de feu monsieur Émilien Audet. Il était l'époux de dame Jeannine Grondines. Il demeurait à Saint-Marc-des-Carrières et était natif de Saint-Alban. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lavendredi le 13 novembre de 18h à 21h etde 9h à 10h30.La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Outre son épouse, monsieur Audet laisse dans le deuil dame Georgette Beaudet, épouse en secondes noces de son père feu Émilien Audet; ses enfants : Mario (Martine Leclerc) et Marie-Claude (Éric Bouchard); ses petits-enfants : Alexandre Audet (Catherine Giguère-Fortin), Maxime Audet (Ann-Marie Brien), Guillaume Bouchard (Maude Trudel) et Émile Bouchard (Émie Thériault) et son arrière-petite-fille Simone Bouchard; Guylaine Martineau la mère de Alexandre et Maxime; son frère et sa sœur : Réjean (feu Lucette Grondines, Monique Dubé) et feu Michelle (Réjean Petit (Sylvie Perreault)). Ses autres beaux-frères et belles-sœurs: feu Yvon Grondines (Nicole Audet), feu Gaétan Grondines (feu Yolande Chantal), Denise Grondines (Jean Tessier), feu Gisèle Grondines (feu Julien Matte) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'Hébergement de Saint-Marc-des-Carrières pour leur écoute, les bons soins prodigués et leur compassion. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1. Des formulaires seront disponibles au salon.