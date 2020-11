BÉDARD, Claire Frenette



À l'Hôpital Jeffery Hale, Québec, le 9 novembre 2020, à l'âge de 69 ans et 7 mois, est décédée madame Claire Frenette, épouse de feu monsieur Paul Bédard, conjointe de monsieur Claude Boilard, fille de feu monsieur Ernest Frenette et de madame Rose-Alma Julien. Elle demeurait à Pont-Rouge.et de là, au cimetière de Pont-Rouge. Madame Frenette laisse dans le deuil outre son conjoint et sa mère, ses fils: Sylvain (Dominique Sacotte) et Jonathan (Paule Dumas), le fils de son époux Richard Lehoux (Mario Sauvageau); ses petits-enfants: Laura-Alejandra et Karen-Sofia Bédard, Romy Bédard, Gabriel et Léa-Rose Harvey; ses frères et ses belles-soeurs: Fernand (feu Lorraine Piché, Louise Bédard), Robert (Lise Tessier), Ronald, feu Léo; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bédard: Lionel (Henriette Tessier), Roland (Hélène Légaré), feu Aline, feu Claude (Aline Genest), feu Francine; ainsi que tous les membres de la famille Boilard; ses oncles, tantes, son filleul Christian Bédard, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à Denis Talbot et Aline Parent pour leur présence et leur soutien. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation de recherche sur le Cancer, 402-625 Av. du Président-Kennedy, Montréal, H3A 3S5 www.societederecherchesurlecancer.ca