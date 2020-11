COUILLARD, Claude



À l'Hôpital de Montmagny, le 24 septembre 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Claude Couillard, époux de madame Jocelyne Dussault. Il était le fils de feu monsieur Edmond Couillard et de feu dame Isabelle Caouette. Il demeurait à Montmagny.Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Jocelyne, ses enfants: Martine (Pascal Marchand), feu Johanne et Alain (Andrée-Ann Corbin); ses petits-enfants: Guillaume, Alexandre et Olivier Marchand, Aurélie et Émile Couillard. Il laisse également dans le deuil son frère Jean (Claudette Lévesque) et sa sœur Louise (Gaston Pelletier), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dussault: Yvan (Andrée Boutet), Monique (Réal Bourassa), Bruno (Odette Lacroix) et Rémi (Nicole Goulet); ses filleuls(es): André, Hélène, Julie, Dominic, Catherine et Pierre-Antoine; ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement très spécial au Dre Annie Mercier et à toute l'équipe d'oncologie: Chantal, Réjeanne, Hélène et Jacqueline, ainsi qu'à Manon Comeau de l'équipe du CLSC de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Fabrique Saint- Thomas de Montmagny. La direction des funérailles a été confiée à la