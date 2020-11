LACHANCE, Marcel



Au C.H. Notre-Dame de Lourdes (Québec), le 12 octobre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Marcel Lachance, époux de feu dame Violette Vézina. Il était le fils de feu Wilbrod Lachance et de feu Alma Giguère. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Maude (Mario Letarte), Daniel (Martine Leroux); ses petits-enfants: Maxime (Kim Laplante), Patrick, Catherine, Raphaël; ses arrière-petits-enfants: William, Anabelle; son frère et sa sœur: Philémon (Jacqueline Lavoie), Thérèse (Raymond Fortin); ses belles-sœurs: Rachelle Fortin et Simone Breton; un merci particulier à Martine Hudon qui était toujours là pour lui ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Les funérailles sont sous la direction de