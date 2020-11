FILLION, Émile



À l'hôpital Laval, le 4 novembre 2020, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Émile Fillion, époux de madame Marthe Marcotte, fils de feu monsieur Léon Fillion et de feu madame Hélène Gingras, autrefois de Saint-Basile, il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Il a été confié à laOutre son épouse madame Marthe Marcotte, monsieur Fillion laisse dans le deuil ses enfants: Lucie (André Prévost) et Bernard (Chantal Roussel); ses petits-enfants qu'il adorait: Lixia Prévost, Émilie Fillion (Gabriel) et Dominic Fillion (Mathilde). Il laisse également ses frères et sœurs: feu Valentine (feu Grégoire Hardy), feu Cécile (feu Marcel Marcotte), feu Lucien, Fernande (feu René Mottard), Rolland (feu Françoise Perron), feu Annette (feu Gaston Hardy), Isabelle (feu Julien Montambault), feu Gaston (Murielle Rivard), feu Jeanne (André Fortin), Simone (feu Armand Boulay), feu Paulette (feu Claude Leclerc) et Camille (André Beaudry); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Marcotte: feu Théophile (feu Marguerite Larkin), feu Cécile, feu Suzanne (feu Albert Picher), feu Agathe (feu Alexandre Strasbourg), feu Gemma (feu Marcel Duplain), feu Jean-Guy (feu Mariette Richard), feu Julienne (feu Ernest Germain), feu Isabelle, feu Pierre-Abel, feu Laval (feu Reine Bédard) et feu Marc Richard; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du département de gériatrie de l'hôpital Laval pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Diabète Québec, 3750, Boul Crémazie E, Montréal, QC H2A 1B6 ou à la Société d'Arthrite, 1275 chemin Ste-Foy, Québec, QC G1S 2M6 (suite 125-A)