CHSLD Jacques-Cartier: une préposée aux bénéficiaires témoigne

Une préposée aux bénéficiaires d’un important lieu d'éclosion au Saguenay a témoigné de ce qu’elle a vécu avant son hospitalisation.

Véronique Hébert travaille au CHSLD Jacques-Cartier de Chicoutimi depuis un an. «Chaque jour en partant, je regardais mes résidents en me disant que je ne les reverrai pas demain», a-t-elle confié en entrevue.

La dame était en isolement depuis la fin octobre par mesure préventive, quand elle a été déclarée positive à la COVID-19.

Avec 47 cas, voilà plusieurs semaines que le personnel du CHSLD navigue en pleine tempête. Et c'est sans compter les 62 bénéficiaires affectés, et les 8 décès déplorés, selon les derniers relevés.

«L'ambiance est triste, a-t-elle confié. On se demande tous quand est-ce qu'on va attraper le virus...»

À travers cette incertitude, les employés doivent continuer de rassurer les bénéficiaires. «C'est épeurant pour eux autres », a-t-elle expliqué

«J'ai perçu que plusieurs ont eu peur de mourir, a-t-elle souligné. Ils ne connaissent pas le coronavirus, alors on leur dit qu'ils ont une grosse grippe. Je portais toujours la jaquette, les gants, le masque et la visière, et je leur expliquais que c'était moi, Véronique, qui venait leur donner leurs soins. Ils sont tellement fatigués...»

Le manque de personnel a fini par affecter l'organisation du travail. Plus possible, par exemple, de desservir les zones chaudes de l'établissement avec sept employés.

«On se retrouvait à deux ou trois sur les ailes. Il y a des changements tout le temps et c'est inconnu pour nous, a-t-elle raconté. On essaie de parler avec nos collègues du CHSLD de La Colline, qui avait été durement frappé au printemps.»

Les quarts de travail se sont progressivement allongés. «Une journée, je faisais 12 heures, le lendemain c'était ma collègue...J'ai fini avec 80 heures de travail en une semaine, volontairement», a-t-elle dit.

La préposée aux bénéficiaires a déjà hâte de retourner au combat, dès qu'elle recevra l'autorisation de la santé publique. «Hâte de retrouver mon équipe, de retourner au combat, de donner un répit à ceux qui m'ont remplacé», a-t-elle indiqué.

Avant de retourner au travail, Véronique Hébert se promet de passer du temps en famille.