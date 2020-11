COVID-19: 500 millions pour l'accès aux vaccins attendus au Forum de la Paix à Paris

Paris | Plus de 500 millions $ devraient être promis jeudi pour un dispositif visant à assurer à tous les pays un accès équitable aux tests, traitements et vaccins contre la COVID-19, ont annoncé les organisateurs du Forum de la Paix.

Le troisième Forum de la Paix, qui se tient jeudi et vendredi à Paris, est consacré au monde de l'après COVID-19 et aux façons de sortir de la pandémie. Il intervient alors que le nombre de cas explose dans le monde, mais également quelques jours après l'annonce d'essais encourageants d'un vaccin par les laboratoires américain Pfizer et allemand BioNTech.

À cette occasion, plusieurs pays doivent annoncer des financements pour «l'Accélérateur ACT», lancé fin avril par l'OMS, le président français Emmanuel Macron, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et la fondation Bill et Melinda Gates ou pour le dispositif international Covax d'achat et de répartition des vaccins qui en fait partie.

Selon un communiqué des organisateurs, la France devrait annoncer 100 millions d'euros, l'Espagne 50 millions d'euros et la Commission européenne 100 millions. La Grande-Bretagne devrait s'engager sur le versement d'une livre pour quatre dollars de financement annoncés par d'autres.

La fondation Bill et Melinda Gates a indiqué qu'elle annoncera également de nouveaux engagements d'un montant total de 70 millions de dollars, 50 millions pour le Covax et 20 millions pour la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), un autre regroupement visant au développement de nouveaux vaccins qui participe également à ACT.

Le président Macron, le directeur de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Mme von der Leyen, le premier ministre espagnol Pedro Sanchez ou la première ministre norvégienne Erna Solberg doivent notamment intervenir à l'occasion de ce Forum.

Début septembre, l'OMS estimait dans un document consacré à ACT le budget total nécessaire à ce programme à 38 milliards $, pour un peu moins de trois milliards déjà promis par différents partenaires, soit à peine 7 %.

L’accélérateur ACT a pour objectif de fournir deux milliards de doses de vaccin «équitablement distribuées» à fin 2021, 500 millions de tests pour les pays à revenus faibles ou intermédiaires et 245 millions de traitements.